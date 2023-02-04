Звезды, которые ненавидят друг друга

Среди известных людей есть те, кто враждует уже очень много лет. Причиной ненависти могло стать неосторожное высказывание или любой другой мелкий конфликт. Тем не менее, слухи о разногласиях только добавляют медийности человеку, его начинают обсуждать с большей силой. Поэтому иногда звезды хитрят и специально разворачивают конфликт между собой. О тех, кто живет в ненависти друг к другу уже много лет, — в материале “Рамблера”.

Виктория Боня и Алена Водонаева

Девушки враждуют уже на протяжении многих лет, еще со времен своего участия в “Доме 2”. Звезды с самого начала недолюбливали друг друга, а потом начали конфликтовать из-за мужчины. Дело в том, что Боня начала встречаться со Степаном Меньщиковым, с которым на тот момент была Водонаева. Девушки дрались, кричали друг на друга и скандалили, а потом просто перестали друг с другом общаться. Сейчас они реализовали себя как светские дивы и телеведущие, а Меньщиков живет спокойной жизнью и почти не появляется в СМИ.

Мадонна и Элтон Джон

Звезды враждовали на протяжении нескольких лет. Первым выпад сделал Элтон Джон, который заявил о том, что Мадонна не должна была получить “Золотой глобус”. Сейчас в арсенале певицы восемь таких статуэток, поэтому фразу она могла пропустить, если бы Джон не окрестил певицу “стриптизершей с ярмарки”. Мадонна обиделась, но Элтон Джон спустя несколько лет признал вину и извинился, а певица посвятила ему целую песню, так что конфликт исчерпан.

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон