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1 час назад

Звезды, которые ненавидят друг друга

Мария Каткова

Среди известных людей есть те, кто враждует уже очень много лет. Причиной ненависти могло стать неосторожное высказывание или любой другой мелкий конфликт. Тем не менее, слухи о разногласиях только добавляют медийности человеку, его начинают обсуждать с большей силой. Поэтому иногда звезды хитрят и специально разворачивают конфликт между собой. О тех, кто живет в ненависти друг к другу уже много лет, — в материале “Рамблера”.

Звезды, которые ненавидят друг друга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Виктория Боня и Алена Водонаева

Девушки враждуют уже на протяжении многих лет, еще со времен своего участия в “Доме 2”. Звезды с самого начала недолюбливали друг друга, а потом начали конфликтовать из-за мужчины. Дело в том, что Боня начала встречаться со Степаном Меньщиковым, с которым на тот момент была Водонаева. Девушки дрались, кричали друг на друга и скандалили, а потом просто перестали друг с другом общаться. Сейчас они реализовали себя как светские дивы и телеведущие, а Меньщиков живет спокойной жизнью и почти не появляется в СМИ.

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Мадонна и Элтон Джон

Звезды враждовали на протяжении нескольких лет. Первым выпад сделал Элтон Джон, который заявил о том, что Мадонна не должна была получить “Золотой глобус”. Сейчас в арсенале певицы восемь таких статуэток, поэтому фразу она могла пропустить, если бы Джон не окрестил певицу “стриптизершей с ярмарки”. Мадонна обиделась, но Элтон Джон спустя несколько лет признал вину и извинился, а певица посвятила ему целую песню, так что конфликт исчерпан.

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон

После того, как главный голливудский красавчик Брэд Питт бросил Дженнифер Энистон и ушел к своей коллеге Анджелине Джоли, мир разделился на два лагеря. Несмотря на то, что в публичную сферу актрисы свои разногласия не выносили, инсайдеры не раз рассказывали о том, что они ненавидят друг друга. На это тонко намекала и подруга Энистон Челси Хэндлер, которая несколько раз обвиняла Джоли в лицемерии и заявляла, что у той нет подруг из-за ее нехорошего поведения.

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