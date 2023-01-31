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58 минут назад

Жена Гуфа похвасталась подаренным мужем браслетом за два миллиона рублей

Lenta.ruиещё 1

Российская модель Юлия Королева похвасталась роскошным подарком за миллионы рублей, который она получила от мужа, рэпера Гуфа. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Жена Гуфа похвасталась браслетом за два миллиона рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жена хип-хоп-исполнителя поделилась фотографией, на которой запечатлена ее рука вместе с браслетом модели Serpenti ювелирного дома BVLGARI. Изделие выполнено из белого золота весом 18 карат и покрыто бриллиантовой дорожкой. Стоимость украшения составляет 32 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей).

«Очень хотелось бы поменьше выпендриваться, но сегодня нет такой возможности», — подписала изображение манекенщица.

Ранее в январе певица Ольга Бузова также получила в подарок серьги за 1,7 миллиона рублей. Певица разместила в сторис видео, на которых показала, как открывает кожаную коробку с серьгами ювелирного дома Graff из коллекции Classic Butterfly. Изделие, выполненное из белого золота и оформленное бриллиантами общим весом 2,60 карата, доступно к покупке за 25 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

Звёзды,Гуф,Ольга Бузова,
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