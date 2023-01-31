Жена Гуфа похвасталась браслетом за два миллиона рублей

Российская модель Юлия Королева похвасталась роскошным подарком за миллионы рублей, который она получила от мужа, рэпера Гуфа. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жена хип-хоп-исполнителя поделилась фотографией, на которой запечатлена ее рука вместе с браслетом модели Serpenti ювелирного дома BVLGARI. Изделие выполнено из белого золота весом 18 карат и покрыто бриллиантовой дорожкой. Стоимость украшения составляет 32 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей).

«Очень хотелось бы поменьше выпендриваться, но сегодня нет такой возможности», — подписала изображение манекенщица.