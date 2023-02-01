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2 часа назад

Наташа Королева отреагировала на госпитализацию Игоря Николаева

Мослентаиещё 1

На новости о госпитализации певца и композитора Игоря Николаева отреагировала его бывшая жена, певица Наташа Королева. Она оставила комментарий в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) экс-супруга.

Королева отреагировала на госпитализацию Николаева
Фото: МослентаМослента

«Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен!» — написала артистка.

Во вторник, 31 января, стало известно, что певца госпитализировали в блок интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России в Москве. По данным СМИ, Николаева доставили в медучреждение с болями в груди и подозрением на инфаркт. Сам композитор заявил, что информация о его критическом состоянии «несколько преувеличена».

Звёзды,Наташа Королева,Игорь Николаев,Минздрав РФ,
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