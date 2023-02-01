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18 минут назад

Телеведущая Виктория Боня заявила, что рассталась со своим возлюбленным

runews24.ruиещё 1

Телеведущая Виктория Боня заявила, что готова к новым отношениям. Об этом она рассказала поклонникам в своем Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

Боня заявила, что рассталась со своим возлюбленным
Фото: Runews24Runews24

Модель заверила, что теперь она официально разрешает себе принимать ухаживания от мужчин. Кроме того, телеведущая позволила себе ходить на свидания.

Ранее модель семь лет состояла в отношениях с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита Александром. От него она родила дочь Анджелину Летицию, которой сейчас десять лет. После расставания с Александром, Виктория не рассказывала о своей личной жизни, однако известно, что в последние месяцы она строила отношения с состоятельным человеком.

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