Боня заявила, что рассталась со своим возлюбленным

Телеведущая Виктория Боня заявила, что готова к новым отношениям. Об этом она рассказала поклонникам в своем Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

Модель заверила, что теперь она официально разрешает себе принимать ухаживания от мужчин. Кроме того, телеведущая позволила себе ходить на свидания.

Ранее модель семь лет состояла в отношениях с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита Александром. От него она родила дочь Анджелину Летицию, которой сейчас десять лет. После расставания с Александром, Виктория не рассказывала о своей личной жизни, однако известно, что в последние месяцы она строила отношения с состоятельным человеком.