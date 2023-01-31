Алиша Киз стала первой женщиной, снявшейся в рекламе Hennessy

"Он уже был партнером Paradis некоторое время. И поэтому, я думаю, именно он предложил прекрасное партнерство с нами обоими. Мне понравилась эта идея, особенно когда мы оба - классические пианисты и артисты с образованием, но с двух разных сторон света, и просто действительно представляем разнообразие и красоту музыкальной гармонии", - прокомментировала Алиша Киз.