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1 час назад

Джиджи Хадид рассказала, как материнство изменило ее жизнь

Газета.Ru

Супермодель Джиджи Хадид рассказала, каким стало ее утро после того, как она стала матерью. Об этом она рассказала в колонке для Wall Street Journal.

Джиджи Хадид рассказала, как материнство изменило ее жизнь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

27-летняя супермодель призналась, что теперь ее утренний распорядок вращается вокруг ее дочери двухлетней дочери Хай, с которой она занимается йогой и "бегает".

По словам Джиджи Хадид, став мамой, она перестала пить кофе и отказалась от традиционного будильника в пользу "человеческого"

"В какое бы время она ни просыпалась, я просыпаюсь - обычно это происходит между 7:30 и 8:30 утра. У меня очень мамин утренний распорядок", - поделилась модель.

Джиджи добавила, что теперь она ест тоже самое, что и ее дочь, а каждое утро готовит блины и сосиски.

"На Рождество она спросила меня, что я собираюсь попросить у Санты, и я сказала, что хочу новую сковородку для блинов. Я заказала себе классную блинную сковороду, где каждый блинчик получается в виде какого-то животного, так что теперь дочка ест блины в виде львов и лам. Это действительно весело", - рассказала она.

Когда модель спросили, продолжает ли она ходить на фитнес, она ответила, что "беготня за слишком активной дочерью - и есть ее ежедневные тренировки".

"Мы много гуляем и вместе занимаемся йогой. Поднимая ее, бегая целый день и гуляя с ней в парке, я двигаюсь", - подчеркнула Джиджи.

Джиджи Хадид родила дочь Хай от музыканта Зайна Малика. Спустя 1,5 года модель рассталась с отцом своего ребенка из-за конфликта Малика с матерью Джиджи Иоландой Хадид.

Звёзды,Иоланда Хадид,
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