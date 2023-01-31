Лана Дель Рей получит награду Billboard Women in Music

Номинантов на премию объявило издание Billboard, награждение пройдет в театре Лос-Анджелеса YouTube Theater. Лану Дель Рей наградят за лучшее визуальное сопровождение к песням, рэперша Latto получит приз за популярность своих треков на радио, а исполнительница Ким Петрас победила в номинации за покорение хит-парадов.