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34 минуты назад

Лана Дель Рей получит награду Billboard Women in Music

Газета.Ru

Певица Лана Дель Рей получит награду Billboard Women in Music, как одна из самых влиятельных женщин в музыкальной индустрии.

Лана Дель Рей получит награду Billboard Women in Music
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Номинантов на премию объявило издание Billboard, награждение пройдет в театре Лос-Анджелеса YouTube Theater. Лану Дель Рей наградят за лучшее визуальное сопровождение к песням, рэперша Latto получит приз за популярность своих треков на радио, а исполнительница Ким Петрас победила в номинации за покорение хит-парадов.

Имя звезды, которая получит главный приз, пока неизвестно.

Звёзды,Лана Дель Рей,
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