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55 минут назад

Модель Миранда Керр пришла на гала-ужин со своей едой

Газета.Ru

Австралийская модель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр вместе с супругом Эваном Шпигелем посетили гала-концерт G'Day USA Arts Gala в культурном центре Skirball в Лос-Анджелесе. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Модель Миранда Керр пришла на гала-ужин со своей едой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

39-летняя модель появилась на вечере в обтягивающем белом платье без бретелек и босоножках на высоком каблуке. Сев за стол, Миранда Керр достала из сумочки свой ланч-бокс, и пока гости мероприятия наслаждались изысканными винами и ужином их трех блюд, перекусила бананом и кокосовой водой.

На следующий день австралийские радиоведущие Майкл Випфли и Райан Фитцджеральд, которые также были гостями мероприятия, рассказали в своем шоу, что тем вечером Миранда Керр так и не притронулась к предложенной еде и напиткам.

"Она съела банан за столом. У нее на ужин был один банан", - пошутил один из ведущих. На что другой ответил: "Она просто потрясающая женщина".

Звёзды,Миранда Керр,
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