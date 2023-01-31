Модель Миранда Керр пришла на гала-ужин со своей едой

Австралийская модель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр вместе с супругом Эваном Шпигелем посетили гала-концерт G'Day USA Arts Gala в культурном центре Skirball в Лос-Анджелесе. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

39-летняя модель появилась на вечере в обтягивающем белом платье без бретелек и босоножках на высоком каблуке. Сев за стол, Миранда Керр достала из сумочки свой ланч-бокс, и пока гости мероприятия наслаждались изысканными винами и ужином их трех блюд, перекусила бананом и кокосовой водой.

На следующий день австралийские радиоведущие Майкл Випфли и Райан Фитцджеральд, которые также были гостями мероприятия, рассказали в своем шоу, что тем вечером Миранда Керр так и не притронулась к предложенной еде и напиткам.