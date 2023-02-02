Климова назвала главный комплекс в молодости

«Хорошо, что в молодости мне не показалось, что нужно переделать себе нос, что это и есть главное. Хотя такие уговоры были, и мне объясняли, что у меня нестандартная внешность и надо над ней поработать», — вспомнила Климова в разговоре с «Газета.ru».