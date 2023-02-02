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56 минут назад

Екатерина Климова назвала главный комплекс в молодости

Слово и Делоиещё 2

Российская актриса Екатерина Климова призналась, что у нее есть недостатки во внешности, которые делают ее индивидуальной. Артистка заявила, что в молодости ей навязывали мысли о необходимости исправить нос.

Климова назвала главный комплекс в молодости
Фото: Слово и делоСлово и дело

Климова считает, что в актерской карьере важна индивидуальность. Она подчеркнула, что внешность актрисы порой определяет ее роли. К тому же были исключительные случаи, например Фаина Раневская, которая не соответствовала стандартам.

«Хорошо, что в молодости мне не показалось, что нужно переделать себе нос, что это и есть главное. Хотя такие уговоры были, и мне объясняли, что у меня нестандартная внешность и надо над ней поработать», — вспомнила Климова в разговоре с «Газета.ru».

Артистка отметила, что профессионал должен готов работать на съемках в любых условиях. К тому же актерам нужно уметь идти навстречу, соглашаться на компромиссы.

Звёзды,Екатерина Климова,Фаина Раневская,
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