Виктория Боня намекнула на разрыв с возлюбленным

Телеведущая Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнула на разрыв с возлюбленным. Модель заверила, что теперь позволяет себе принимать ухаживания других мужчин.
"Официально заявляю. С сегодняшнего дня я разрешаю себе ходить на свидания, принимать цветы и комплименты от мужчин", - написала Боня.
Модель семь лет состояла в отношениях с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, от Алекса Смерфита она родила дочь, которую назвали Анджелина Летиция. Девочке 10 лет, она является подданной Монако.