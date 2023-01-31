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1 час назад

Виктория Боня намекнула на разрыв с возлюбленным

Газета.Ru

Телеведущая Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнула на разрыв с возлюбленным. Модель заверила, что теперь позволяет себе принимать ухаживания других мужчин.

Виктория Боня намекнула на разрыв с возлюбленным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Официально заявляю. С сегодняшнего дня я разрешаю себе ходить на свидания, принимать цветы и комплименты от мужчин", - написала Боня.

Модель семь лет состояла в отношениях с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, от Алекса Смерфита она родила дочь, которую назвали Анджелина Летиция. Девочке 10 лет, она является подданной Монако.

Звёзды,Виктория Боня,
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