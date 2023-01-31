Виктория Боня назвала жену Петросяна "невзрачной женщиной"

Блогерша и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в шоу "Злые языки" стиль жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.
Боня назвала Брухунову "невзрачной женщиной" в дорогостоящей брендовой одежде. Она отметила, что в одном из луков жены юмориста есть сумочка за 315 тыс. рублей, носки за 16 тыс. и очки за 45 тыс.
"Если бы я осталась жить в Краснокаменске, просто проклинала бы эту женщину. Мол, как это возможно? Мы в год столько не зарабатываем!" - заявила ведущая.
Блогерша Наталья Краснова пошутила, что у Петросяна "есть запрос" - сделать из его жены "примерно Елену Степаненко".