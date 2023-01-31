Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
40 минут назад

Виктория Боня назвала жену Петросяна "невзрачной женщиной"

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в шоу "Злые языки" стиль жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

Виктория Боня назвала жену Петросяна "невзрачной женщиной"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Боня назвала Брухунову "невзрачной женщиной" в дорогостоящей брендовой одежде. Она отметила, что в одном из луков жены юмориста есть сумочка за 315 тыс. рублей, носки за 16 тыс. и очки за 45 тыс.

"Если бы я осталась жить в Краснокаменске, просто проклинала бы эту женщину. Мол, как это возможно? Мы в год столько не зарабатываем!" - заявила ведущая.

Блогерша Наталья Краснова пошутила, что у Петросяна "есть запрос" - сделать из его жены "примерно Елену Степаненко".

Звёзды,Евгений Петросян,Елена Степаненко,Наталья Краснова,Виктория Боня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители