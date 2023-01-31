Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
2 часа назад

Актер Тим Аллен пошутил про плохую память Памелы Андерсон после слов актрисы о его пенисе

Газета.Ru

Актер и комедиант Тим Аллен, который, по словам Памелы Андерсон, якобы показал ей пенис, пошутил о плохой памяти звезды "Спасателей Малибу", пишет New York Post.

Актер Тим Аллен пошутил про плохую память Памелы Андерсон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Все любили ее, но все в ABC немного разочарованы ее памятью, скажем так. Все мы в Disney/ABC, на самом деле", - посмеялся Аллен.

Актер раскритиковал артистку после того, как она заявила, что в 1991 году во время съемок в ситкоме "Большой ремонт" Аллен якобы показал ей свой половой орган. Вместе с этим комик признался, что с Андерсон было приятно и весело работать. Он также назвал ее "хорошей девушкой".

Звёзды,Памела Андерсон,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители