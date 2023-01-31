Актер Тим Аллен пошутил про плохую память Памелы Андерсон

"Все любили ее, но все в ABC немного разочарованы ее памятью, скажем так. Все мы в Disney /ABC, на самом деле", - посмеялся Аллен.

Актер раскритиковал артистку после того, как она заявила, что в 1991 году во время съемок в ситкоме "Большой ремонт" Аллен якобы показал ей свой половой орган. Вместе с этим комик признался, что с Андерсон было приятно и весело работать. Он также назвал ее "хорошей девушкой".