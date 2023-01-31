Долину раскритиковали за блатную песню

Певица Лариса Долина исполнила хит Александра Розенбаума "Гоп-стоп" на шоу "Три аккорда" и была раскритикована зрителями и жюри.
Артистка спела композицию в джазовой манере, что не понравилось барду Александру Новикову, выступавшему в качестве одного из судей. По его словам, блатную песню не надо петь, "ее нужно рассказывать, играть".
"В ней куража нет в вашем исполнении, это совсем другой жанр. Это не джаз!" - возмутился Новиков.
Другие судья поддержали Ларису Долину, в том числе сам Александр Розенбаум. Он поставил артистке высокую оценку.
А, вот, зрители тоже остались недовольны выступлением:
"Дешевая попса на выходе...У Розенбаума - и шарм, и печаль и огонь в голосе", "Розенбаум обалдел - так его песню испоганила", "Не ее это песня...Мозги то надо иметь".