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1 час назад

Долину раскритиковали за блатную песню в шоу

Мира Маркина

Певица Лариса Долина исполнила хит Александра Розенбаума "Гоп-стоп" на шоу "Три аккорда" и была раскритикована зрителями и жюри.

Долину раскритиковали за блатную песню
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка спела композицию в джазовой манере, что не понравилось барду Александру Новикову, выступавшему в качестве одного из судей. По его словам, блатную песню не надо петь, "ее нужно рассказывать, играть".

"В ней куража нет в вашем исполнении, это совсем другой жанр. Это не джаз!" - возмутился Новиков.

Другие судья поддержали Ларису Долину, в том числе сам Александр Розенбаум. Он поставил артистке высокую оценку.

А, вот, зрители тоже остались недовольны выступлением:

"Дешевая попса на выходе...У Розенбаума - и шарм, и печаль и огонь в голосе", "Розенбаум обалдел - так его песню испоганила", "Не ее это песня...Мозги то надо иметь".

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