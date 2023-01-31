Муцениеце похвасталась высоким спросом у мужчин

"Друзья, у меня рекорд. Вроде бы на улице еще не весна, но ко мне сегодня уже три раза подошли познакомиться. Три! У меня такого не было никогда! И все предлагают: "Девушка, а как с вами кофе попить?" Что происходит? Я сегодня неотразима?" - удивилась Муцениеце.