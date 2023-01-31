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2 часа назад

Муцениеце похвасталась высоким спросом у мужчин

Мира Маркина

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что пользуется большой популярностью у мужчин. Этим она похвасталась в видео в своих социальных сетях.

Муцениеце похвасталась высоким спросом у мужчин
Фото: соцсетисоцсети

Актриса возвращалась со съемки и стала объектом пристального внимания со стороны противоположного пола. Как поделилась Муцениеце, за день к ней подошли познакомиться и пригасили на кофе трое мужчин.

"Друзья, у меня рекорд. Вроде бы на улице еще не весна, но ко мне сегодня уже три раза подошли познакомиться. Три! У меня такого не было никогда! И все предлагают: "Девушка, а как с вами кофе попить?" Что происходит? Я сегодня неотразима?" - удивилась Муцениеце.

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Ранее актриса поделилась горячим видео с подписчиками, на котором станцевала в нижнем белье на камеру.

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