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59 минут назад

Ксения Бородина призналась, что отказалась от курения

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина призналась в социальных сетях, что отказалась от курения.

Бородина призналась, что отказалась от курения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бородина отметила, что не курит уже несколько лет. По словам ведущей, вредная привычка ей больше не нужна. Более того, она осознала вред никотина для ее организма и кожи. Также звезда не курит электронные сигареты — от них ей становится плохо и болит голова.

Ранее Бородина рассказала, что придерживается строгой диеты. Тренер звезды посоветовал ей есть только мясо, рыбу, курицу и авокадо. Больше всего ведущей не нравится, что ей нельзя употреблять сладости. По ее словам, теледива не представляет, как жить без данного продукта.

Звёзды,Ксения Бородина,
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