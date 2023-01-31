Бородина призналась, что отказалась от курения

Телеведущая Ксения Бородина призналась в социальных сетях, что отказалась от курения.
Бородина отметила, что не курит уже несколько лет. По словам ведущей, вредная привычка ей больше не нужна. Более того, она осознала вред никотина для ее организма и кожи. Также звезда не курит электронные сигареты — от них ей становится плохо и болит голова.
Ранее Бородина рассказала, что придерживается строгой диеты. Тренер звезды посоветовал ей есть только мясо, рыбу, курицу и авокадо. Больше всего ведущей не нравится, что ей нельзя употреблять сладости. По ее словам, теледива не представляет, как жить без данного продукта.