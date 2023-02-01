Девушка, с которой Леша Свик изменял своей жене, вышла на связь

Несколько дней общественность активно обсуждает разводы Леши Свика с Ксенией Ткачевой, которая в декабре прошлого года родила ему дочь. Казалось, что их семейная жизнь только начинается. Свадьба, беременность, ребенок и совместный быт… Но поклонники начали замечать, что девушка и рэп-исполнитель перестали носить обручальные кольца.

На днях у себя в микроблоге девушка призналась, что не хочет иметь ничего общего с изменщиком. Ксения обвинила некую девушку из Екатеринбурга, с которой ей изменял исполнитель. В Сети тут же вычислили разлучницу. По мнению пользователей, Леша Свик изменял своей жене с Мариной Филатовой. К слову, это косвенно подтвердил и ее бывшей муж, музыкант Александр Моллер. А теперь на связь вышла и сама Марина. У себя в микроблоге она оставила загадочное послание.