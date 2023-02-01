Девушка, с которой Леша Свик изменял своей жене, вышла на связь

Несколько дней общественность активно обсуждает разводы Леши Свика с Ксенией Ткачевой, которая в декабре прошлого года родила ему дочь. Казалось, что их семейная жизнь только начинается. Свадьба, беременность, ребенок и совместный быт… Но поклонники начали замечать, что девушка и рэп-исполнитель перестали носить обручальные кольца.
На днях у себя в микроблоге девушка призналась, что не хочет иметь ничего общего с изменщиком. Ксения обвинила некую девушку из Екатеринбурга, с которой ей изменял исполнитель. В Сети тут же вычислили разлучницу. По мнению пользователей, Леша Свик изменял своей жене с Мариной Филатовой. К слову, это косвенно подтвердил и ее бывшей муж, музыкант Александр Моллер. А теперь на связь вышла и сама Марина. У себя в микроблоге она оставила загадочное послание.
«Никто не знает ни истории, ни фактов, но уже написал книгу, в которой есть и введение, заключение, и основная часть. Перестаньте меня провоцировать на «признание». Это абсолютно бессмысленно», – написала девушка, намекая, что погружаться в тему развода не собирается.
Отметим, что сейчас Леша Свик и Марина подписаны и часто «лайкают» друг на друга в социальных Сетях. А, возможно, и вне социального мира…