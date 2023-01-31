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1 час назад

Звезда Comedy Woman Федункив заявила, что люди без чувства юмора "не задерживаются" в ее жизни

Газета.Ru

Актриса Марина Федункив в интервью «Газете.Ru» рассказала о важности хорошего чувства юмора у человека.

Звезда Comedy Woman высказалась о людях без чувства юмора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Федункив пошутила, что, как правило, люди без чувства юмора «не задерживаются» в ее жизни. Артистке крайне важно смотреть на мир с улыбкой и не воспринимать происходящее близко к сердцу. По ее мнению, человек «непобедим», если может оценить ситуацию или себя с юмором.

Актриса также заявила о необходимости комедийных шоу и фильмов, так как они являются «спасением» для некоторых зрителей от новостной повестки.

«Каждый по-разному проживает то, что сейчас происходит, но возможность поднять настроение должна быть у каждого», — поделилась звезда.

Звёзды,Марина Федункив,
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