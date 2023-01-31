Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на бизнес-класс в самолете авиакомпании Turkish Airlines. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Рудковская летела из Парижа в Стамбул, а затем в Москву. Билеты обошлись ей более чем в 500 тысяч рублей. При этом, по словам продюсера, бизнес-класс по пути в столицу был "абсолютно чудовищным", и даже стюардессы были в шоке от количества людей.
"Пассажиры рядом просили составить петицию! Самолет битком! Ни одного свободного места ! А что тут писать? Неуважение дичайшее, товарищи! У меня проблемы со спиной ! Это главная причина моих перелетов бизнес-классом. Не понты точно!" - возмутилась Яна Рудковская.
При этом продюсер отметила, что ее возмущение вызвано не только тем, что она Яна Рудковская:
"Мое неудовольствие, чтобы вы понимали, продиктовано не столько тем, что я Яна Рудковская, сколько тем, что я дикий упертый трудоголик, который 100 дней работает и на 101 позволяет себе отдохнуть, потратив все честно заработанные деньги".