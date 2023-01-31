Рудковская летела из Парижа в Стамбул, а затем в Москву. Билеты обошлись ей более чем в 500 тысяч рублей. При этом, по словам продюсера, бизнес-класс по пути в столицу был "абсолютно чудовищным", и даже стюардессы были в шоке от количества людей.