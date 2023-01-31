Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
10 минут назад

Рудковская пожаловалась на бизнес-класс в самолете за полмиллиона рублей

Мира Маркина

Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на бизнес-класс в самолете авиакомпании Turkish Airlines. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Рудковская летела из Парижа в Стамбул, а затем в Москву. Билеты обошлись ей более чем в 500 тысяч рублей. При этом, по словам продюсера, бизнес-класс по пути в столицу был "абсолютно чудовищным", и даже стюардессы были в шоке от количества людей.

"Пассажиры рядом просили составить петицию! Самолет битком! Ни одного свободного места ! А что тут писать? Неуважение дичайшее, товарищи! У меня проблемы со спиной ! Это главная причина моих перелетов бизнес-классом. Не понты точно!" - возмутилась Яна Рудковская.

При этом продюсер отметила, что ее возмущение вызвано не только тем, что она Яна Рудковская:

"Мое неудовольствие, чтобы вы понимали, продиктовано не столько тем, что я Яна Рудковская, сколько тем, что я дикий упертый трудоголик, который 100 дней работает и на 101 позволяет себе отдохнуть, потратив все честно заработанные деньги".

Малиновская обвинила Бузову в непрофессионализме

Ранее Долину раскритиковали за блатную песню.

Звёзды,Видео,Яна Рудковская,Turkish Airlines,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители