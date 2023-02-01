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37 минут назад

Слава рассказала, при каких условиях простит своего экс-супруга Анатолия

Popcake.tvиещё 2

Слава была вместе со своим гражданским мужем больше 20 лет. Они так и не поженились официально, однако были счастливы вдвоем на протяжении долгого времени. Внезапно, в декабре 2022 года, Слава начала открыто рыдать в своих сторис и призналась, что они с Анатолием разошлись.

Слава рассказала, при каких условиях простит бывшего мужа
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Она заявила, что в их жизни в последнее время происходило много плохого, поэтому она приняла такое решение. Сам Анатолий явно не понял, что случилось, и надеялся на то, что они снова будут вместе.

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В январе 2023 года Анатолий и Слава вместе отправились на Мальдивы. Правда, Анатолию пришлось снимать отдельный домик. По словам Славы, она разрешила ему поцеловать свою ногу, не более того. Позже певица порассуждала, при каких условиях она сможет простить супруга.

Слава заявила, что Анатолию придется изменить внешность, возраст и материальное положение. Правда, она уточнила, что это шутка. На самом деле Слава не исключает, что снова будет с Анатолием, если он действительно исправит свои ошибки. Слава убеждена, что Анатолий способен измениться.

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