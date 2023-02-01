Слава рассказала, при каких условиях простит бывшего мужа

Слава была вместе со своим гражданским мужем больше 20 лет. Они так и не поженились официально, однако были счастливы вдвоем на протяжении долгого времени. Внезапно, в декабре 2022 года, Слава начала открыто рыдать в своих сторис и призналась, что они с Анатолием разошлись.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Она заявила, что в их жизни в последнее время происходило много плохого, поэтому она приняла такое решение. Сам Анатолий явно не понял, что случилось, и надеялся на то, что они снова будут вместе.

В январе 2023 года Анатолий и Слава вместе отправились на Мальдивы. Правда, Анатолию пришлось снимать отдельный домик. По словам Славы, она разрешила ему поцеловать свою ногу, не более того. Позже певица порассуждала, при каких условиях она сможет простить супруга.