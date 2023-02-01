Поклонники обсуждают изменившуюся внешность Успенской

Успенская не скрывает, что она часто прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов. В личном блоге артистка часто публикует фотографии. На них 68-летняя певица выглядит гораздо моложе своих лет, пишет «Вокруг ТВ».

Фото: Runews24 Runews24

Недавно артистка появился на премьере шоу «Конфетка». Подписчики отметили, что внешность актрисы отличается от фото в социальных сетях. Хейтеры ополчились на Успенскую и заявили, что Любовь сильно ретуширует свои фото перед публикацией.