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22 минуты назад

Поклонники обсуждают изменившуюся внешность Любови Успенской

runews24.ru

Успенская не скрывает, что она часто прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов. В личном блоге артистка часто публикует фотографии. На них 68-летняя певица выглядит гораздо моложе своих лет, пишет «Вокруг ТВ».

Поклонники обсуждают изменившуюся внешность Успенской
Фото: Runews24Runews24

Недавно артистка появился на премьере шоу «Конфетка». Подписчики отметили, что внешность актрисы отличается от фото в социальных сетях. Хейтеры ополчились на Успенскую и заявили, что Любовь сильно ретуширует свои фото перед публикацией.

Успенская не обращает внимания на заявления недоброжелателей и продолжает публиковать в социальных сетях новые фотографии.

Звёзды,Любовь Успенская,
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