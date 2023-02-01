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24 минуты назад

«Деремся до крови», — тайная жизнь Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой

Popcake.tv

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова находятся в браке уже более 7 лет. Близкое окружение супругой не устают ставить их пару в пример. Гармония и любовь, а так ли это? Владимир Вдовиченков впервые решился на откровения и рассказал все правду семейной идиллии.

«Деремся до крови», — тайная жизнь Вдовиченкова и Лядовой
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Актер признался, что в их семье частенько бывают ссоры и конфликты. Однако паре удается быстро с ними справиться и прийти к примирению.

«Конфликтуем, конечно, деремся до крови (шутит). Всякое бывает: иногда ты не в настроении, что-то не то сказал. Как миримся? Подходишь, целуешь, говоришь: «Любимая, иди ко мне». И все хорошо», — рассказывает актер.

Однажды пара даже перестала сниматься вместе в одних кинокартинах. Причиной этому — стал негатив на съемочной площадке. Владимир признается, что ему трудно кричать на супругу в кадре, а после мило звать ее вместе ехать домой. Как вы считаете, мудро ли поступает пара Владимира и Елены? Хотели бы вы снова увидеть их тандем в российском кино? Напомним, что у звездной пары до сих пор нет наследников. Поклонники с нетерпением ждут пополнения в семье.

Звёзды,Елена Лядова,Владимир Вдовиченков,
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