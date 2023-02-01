Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Сальма Хайек снялась в платье с глубоким декольте

Lenta.ru

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сальма Хайек снялась в платье с глубоким декольте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном снимке 56-летняя знаменитость позирует, сидя перед камерой. На ней платье светло-зеленого цвета, оформленное глубоким декольте и серебристой окантовкой. Ее образ дополняют браслеты и длинные серьги, украшенные сверкающими бриллиантами. При этом визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них красную помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 704 тысяч лайков.

«Она — прекрасный пример естественной красоты», «Когда все взгляды точно не на платье», «Сальма никогда не стареет», «С каждым годом все красивее и красивее», «Ты такая удивительная и всегда вдохновляешь этим», — высказывались они.

Ранее Сальма Хайек вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Так, знаменитость появилась на премьере фильма «Супер Майк: последний танец» в Майами, в котором она и актер Ченнингом Татум исполнили главные роли. Кинозвезда выбрала для мероприятия прозрачное платье из сетки люксового бренда Gucci, оформленное цветочными аппликациями.

Звёзды,Сальма Хайек,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители