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1 час назад

Лариса Долина и Валя Карнавал помирились

Мария Каткова

Тиктокерша Валя Карнавал и певица Лариса Долина помирились после конфликта, который возник на музыкальном шоу. О трогательном примирении сообщает StarHit.

Лариса Долина и Валя Карнавал помирились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первой извиниться решила Валя Карнавал. Она отметила, что ей стыдно после того, как подписчики начали распространять негатив в сторону Ларисы Долиной. Однако, как отметила блогерша, тогда же она получила и взрослую аудиторию.

Конфликт Долиной и Карнавал: что говорят звезды

После примирительных слов Карнавал подарила Долиной букет. Певица ответила, что у них не было конфликта, просто они имели разные точки зрения.

"Мы квиты", - заявила Долина.

После примирительных слов звезды спели песни друг друга вместе.

Ранее сообщалось, что бард Новиков поругался с Долиной в эфире шоу «Три аккорда».

Звёзды,Валя Карнавал,Лариса Долина,
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