Лариса Долина и Валя Карнавал помирились

Тиктокерша Валя Карнавал и певица Лариса Долина помирились после конфликта, который возник на музыкальном шоу. О трогательном примирении сообщает StarHit.

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Первой извиниться решила Валя Карнавал. Она отметила, что ей стыдно после того, как подписчики начали распространять негатив в сторону Ларисы Долиной. Однако, как отметила блогерша, тогда же она получила и взрослую аудиторию.

После примирительных слов Карнавал подарила Долиной букет. Певица ответила, что у них не было конфликта, просто они имели разные точки зрения.

"Мы квиты", - заявила Долина.