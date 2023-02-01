Лариса Долина и Валя Карнавал помирились

Тиктокерша Валя Карнавал и певица Лариса Долина помирились после конфликта, который возник на музыкальном шоу. О трогательном примирении сообщает StarHit.
Первой извиниться решила Валя Карнавал. Она отметила, что ей стыдно после того, как подписчики начали распространять негатив в сторону Ларисы Долиной. Однако, как отметила блогерша, тогда же она получила и взрослую аудиторию.
После примирительных слов Карнавал подарила Долиной букет. Певица ответила, что у них не было конфликта, просто они имели разные точки зрения.
"Мы квиты", - заявила Долина.
После примирительных слов звезды спели песни друг друга вместе.
Ранее сообщалось, что бард Новиков поругался с Долиной в эфире шоу «Три аккорда».