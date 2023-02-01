Собчак объяснила, зачем заморозила плаценту после рождения сына

После рождения первого ребенка от новоиспеченных мамочек можно ожидать чего угодно. Эмоциям из-за нового статуса поддалась даже хладнокровная журналистка Ксения Собчак. Она хоть и не стала превращать свои социальные сети в фотоальбом сына Платона, но один мамский ритуал все же совершила — заморозила свою плаценту. Об этом ведущая рассказала блогеру Кате Конасовой, когда брала у нее интервью.

Фото: Super.ru Super.ru

Речь о внезародышевом органе зашла не просто так. Беседуя о самых, мягко говоря, странных селебрити российского шоу-бизнеса, Катя вспомнила экс-солистку группы «Демо» Сашу Звереву, которая после родов готовила коктейль из плаценты. Блогер между делом поинтересовалась у Собчак о судьбе ее плаценты. А та призналась, что сохранила ее. «Она хранится у меня в клинике, она сейчас заморожена», — объяснила Собчак. Причина проста как мир: в плаценте содержатся стволовые клетки, которые могут помочь вылечить ряд серьезных заболеваний — от лейкоза до разных видов анемии.