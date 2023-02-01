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2 часа назад

Том Брэди впервые появился на публике после развода с Жизель Бюндхен

Газета.Ru

Том Брэди впервые появился на публичном мероприятии после развода с бывшей женой Жизель Бюндхен. Фотографии с красной дорожки появились на Page Six.

Брэди впервые появился на публике после развода с Бюндхен
Фото: Газета.руГазета.ру

Звезда американского футбола Том Брэди посетил премьеру комедийного фильма «80 для Брэди». Спортсмен позировал фотографам в компании партнеров по картине, актрис Джейн Фонды, Салли Филд, Риты Морено и Лили Томлин. Поначалу Брэди выглядел напряженным, но потом расслабился и начал улыбаться. В своем личном блоге он поделился фотографией с премьеры и отметил, что красная дорожка была похожа на Суперкубок, но с большим количеством камер.

Этот выход стал для Тома Брэди первым публичным мероприятием после его развода с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. У бывшей пары двое совместных детей: 13-летний сын Бенджамин и 10-летняя дочь Вивиан. Брэди также является отцом 15-летнего сына Джека, которого он растит с бывшей возлюбленной Бриджет Мойнахан.

Ранее сообщалось, что Жизель Бюндхен проводит время с личным тренером после развода с Томом Брэди.

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