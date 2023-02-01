Брэди впервые появился на публике после развода с Бюндхен

Том Брэди впервые появился на публичном мероприятии после развода с бывшей женой Жизель Бюндхен. Фотографии с красной дорожки появились на Page Six.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Звезда американского футбола Том Брэди посетил премьеру комедийного фильма «80 для Брэди». Спортсмен позировал фотографам в компании партнеров по картине, актрис Джейн Фонды, Салли Филд, Риты Морено и Лили Томлин. Поначалу Брэди выглядел напряженным, но потом расслабился и начал улыбаться. В своем личном блоге он поделился фотографией с премьеры и отметил, что красная дорожка была похожа на Суперкубок, но с большим количеством камер.

Этот выход стал для Тома Брэди первым публичным мероприятием после его развода с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. У бывшей пары двое совместных детей: 13-летний сын Бенджамин и 10-летняя дочь Вивиан. Брэди также является отцом 15-летнего сына Джека, которого он растит с бывшей возлюбленной Бриджет Мойнахан.