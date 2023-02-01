Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Майли Сайрус появилась на публике в мини-платье с декольте до пупка

Lenta.ruиещё 1

Американская певица Майли Сайрус появилась на публике в откровенном наряде и показала снимки подписчикам. Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сайрус появилась на публике в мини-платье с декольте до пупка
Фото: Лента.руЛента.ру

Поп-исполнительница опубликовала снимок, на котором она позирует в доме в мини-платье черного цвета, оформленном глубоким декольте до пупка. Свой образ знаменитость дополнила колготками в тон и несколькими серьгами. При этом волосы Сайрус собрала в небрежный пучок, а от макияжа полностью отказалась.

В описании к публикации певица рассказала, что ее новый трек Flowers занял первые строчки рейтингов по всему миру. «Эти вехи стали возможными только благодаря слушателям и моим невероятным поклонникам. Бесконечно благодарна», — высказалась она.

Соцсети

Сингл Flowers был выпущен 12 января 2023 года на лейбле Columbia Records. Он быстро набрал популярность в TikTok, где его стали называть «гимном сильных и независимых». Всего за неделю сингл установил рекорд по количеству прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify — он набрал более 100 миллионов прослушиваний.

Звёзды,Майли Сайрус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители