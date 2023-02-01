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35 минут назад

57-летняя Паулина Поризкова в "голом" платье снялась для обложки глянца

Газета.Ru

Супермодель 1990-х Паулина Поризкова стала лицом нового выпуска журнала Vogue Скандинавия. Снимки появились в официальных социальных сетях издания.

57-летняя Поризкова в "голом" платье снялась для обложки глянца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Обложку для февральского Vogue Скандинавия с Паулиной Поризковой снял фотограф Арсений Джабиев из России. Супермодель позировала в «голом» платье с кружевным лифом. Перед камерой она предстала без макияжа и укладки.

«Невозможно «изящно» постареть, это произойдет с каждым из нас, пошлите все к черту, это потрясающе! Теперь я мудрее, умнее, смешнее, я спокойнее», — рассказала блогер.

Несмотря на возраст, Паулина Поризкова продолжает заниматься модельной деятельностью. В августе супермодель появилась сразу на двух обложках чешской версии журнала Harper's Bazaar, а в октябре снялась для Women's Wear Daily (WWD).

Недавно Паулина Поризкова выпустила книгу под названием «Без фильтров: Хорошая, плохая и красивая».

Ранее сообщалось, что 57-летняя супермодель Паулина Поризкова снялась топлес на пляже.

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