57-летняя Поризкова в "голом" платье снялась для обложки глянца

Супермодель 1990-х Паулина Поризкова стала лицом нового выпуска журнала Vogue Скандинавия. Снимки появились в официальных социальных сетях издания.
Обложку для февральского Vogue Скандинавия с Паулиной Поризковой снял фотограф Арсений Джабиев из России. Супермодель позировала в «голом» платье с кружевным лифом. Перед камерой она предстала без макияжа и укладки.
«Невозможно «изящно» постареть, это произойдет с каждым из нас, пошлите все к черту, это потрясающе! Теперь я мудрее, умнее, смешнее, я спокойнее», — рассказала блогер.
Несмотря на возраст, Паулина Поризкова продолжает заниматься модельной деятельностью. В августе супермодель появилась сразу на двух обложках чешской версии журнала Harper's Bazaar, а в октябре снялась для Women's Wear Daily (WWD).
Недавно Паулина Поризкова выпустила книгу под названием «Без фильтров: Хорошая, плохая и красивая».
Ранее сообщалось, что 57-летняя супермодель Паулина Поризкова снялась топлес на пляже.