Жена актера Алека Болдуина Хилария поделилась фотографией с мужем и детьми, а также высказалась об обвинении в убийстве. Фото и комментарий она опубликовала в своих социальных сетях.
Она заявила, что для нее и ее семьи многое значит поддержка поклонников. Она также отметила, что читает все сообщения, которые ей приходят, а также в конце призналась в любви к
супругу.
"Вы помогаете нам стать сильнее, как родителям и партнерам, в это невообразимое время, вызванное такой душераздирающей трагедией"
Ранее сообщалось, что Алеку Болдуину предъявили официальные обвинения в непреднамеренном убийстве.