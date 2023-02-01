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2 часа назад

Жена Болдуина высказалась после обвинений мужа в убийстве

Мария Каткова

Жена актера Алека Болдуина Хилария поделилась фотографией с мужем и детьми, а также высказалась об обвинении в убийстве. Фото и комментарий она опубликовала в своих социальных сетях.

Она заявила, что для нее и ее семьи многое значит поддержка поклонников. Она также отметила, что читает все сообщения, которые ей приходят, а также в конце призналась в любви к

супругу.

Соцсети

"Вы помогаете нам стать сильнее, как родителям и партнерам, в это невообразимое время, вызванное такой душераздирающей трагедией"

Ранее сообщалось, что Алеку Болдуину предъявили официальные обвинения в непреднамеренном убийстве.

Звёзды,Видео,Алек Болдуин,
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