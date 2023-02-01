Боня не смогла удержать богатого жениха

В конце прошлого года Виктория Боня рискнула не только здоровьем, но и жизнью. Женщина отправилась покорять гору Манаслу. Из-за схода лавины Боня чуть не погибла. И все это ради любимого мужчины. Телеведущая решила посвятить восхождение на гору своему возлюбленному. «Хотела сказать, что я люблю тебя настолько, что готова ради тебя покорять горы», — заявила тогда Виктория. Правда, на вершину горы женщина так и не смогла взойти, ее здоровье ухудшилось и наставник запретил ей продолжать восхождение.

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Только, похоже, что мужчина не оценил героический поступок. Оказывается, он исчез из жизни Виктории Бони. Но знаменитость не отчаивается и уже находится в поисках спутника жизни. Интересно, что Боня не так давно прилетела в Москву, где должна была принять участие в съемках новых проектов. Но и про личную жизнь она не забывает. «Официально заявляю: с сегодняшнего дня разрешаю сама себе ходить на свидания, принимать цветы и комплименты от мужчин», — написала телезвезда в социальной сети.

Стоит отметить, что Боня ни разу не показала своего экс-возлюбленного. Пользователи сети предполагают, что женщина встречается с чужими мужьями. Однажды она уже призналась, что не отвергает ухаживаний от женатых мужчин. Но в скором времени, конечно, опровергла свои признания, заявив, что слова были по сценарию.