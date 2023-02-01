Боня не смогла удержать богатого жениха

В конце прошлого года Виктория Боня рискнула не только здоровьем, но и жизнью. Женщина отправилась покорять гору Манаслу. Из-за схода лавины Боня чуть не погибла. И все это ради любимого мужчины. Телеведущая решила посвятить восхождение на гору своему возлюбленному. «Хотела сказать, что я люблю тебя настолько, что готова ради тебя покорять горы», — заявила тогда Виктория. Правда, на вершину горы женщина так и не смогла взойти, ее здоровье ухудшилось и наставник запретил ей продолжать восхождение.
Только, похоже, что мужчина не оценил героический поступок. Оказывается, он исчез из жизни Виктории Бони. Но знаменитость не отчаивается и уже находится в поисках спутника жизни. Интересно, что Боня не так давно прилетела в Москву, где должна была принять участие в съемках новых проектов. Но и про личную жизнь она не забывает. «Официально заявляю: с сегодняшнего дня разрешаю сама себе ходить на свидания, принимать цветы и комплименты от мужчин», — написала телезвезда в социальной сети.
Стоит отметить, что Боня ни разу не показала своего экс-возлюбленного. Пользователи сети предполагают, что женщина встречается с чужими мужьями. Однажды она уже призналась, что не отвергает ухаживаний от женатых мужчин. Но в скором времени, конечно, опровергла свои признания, заявив, что слова были по сценарию.
Кстати, Боне настолько понравилось увлекаться горным туризмом, что ее даже не остановило ухудшение здоровья. Недавно она вернулась из Южной Америки, где покоряла одну из вершин.