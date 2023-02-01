Модель Victoria's Secret пожаловалась на растяжки после вторых родов

«Мое тело сильно изменилось после двух беременностей. Мне тяжело, потому что я никогда не занималась спортом, будучи недовольной своей фигурой. Гораздо легче тренироваться и правильно питаться, когда нужно поддерживать вес, а не худеть. Другая проблема заключается в том, что с двумя детьми остается не так много времени на сон и уход за собой. Но я хочу бросить себе вызов, так что поехали! Как говорится, мотивация приходит после того, как вы начинаете действовать», — поделилась она.