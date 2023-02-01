Модель Victoria's Secret пожаловалась на растяжки после вторых родов

Нидерландская модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Роми Стрейд пожаловалась на растяжки после вторых родов. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
27-летняя Роми Стрейд выложила в социальных сетях несколько фотографий, на которых продемонстрировала свою фигуру спустя 11 недель после вторых родов. Модель заявила, что собирается вернуться к здоровому образу жизни.
«Мое тело сильно изменилось после двух беременностей. Мне тяжело, потому что я никогда не занималась спортом, будучи недовольной своей фигурой. Гораздо легче тренироваться и правильно питаться, когда нужно поддерживать вес, а не худеть. Другая проблема заключается в том, что с двумя детьми остается не так много времени на сон и уход за собой. Но я хочу бросить себе вызов, так что поехали! Как говорится, мотивация приходит после того, как вы начинаете действовать», — поделилась она.
Модель призналась, что находится не в лучшей форме, хотя подписчики убеждают ее в обратном, и пожаловалась на растяжки.
В ноябре 2022 года Роми Стрейд стала мамой во второй раз. У модели и ее мужа, бизнес-консультанта Лоренса ван Левена, родилась дочь, которую они назвали Джун. Супруги также воспитывают 2-летнюю дочь по имени Минт.