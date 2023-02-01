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1 час назад

Паулина Поризкова снялась для обложки в прозрачном платье

Мария Каткова

57-летняя модель Паулина Поризкова появилась на обложке скандинавского журнала Vogue. Фото опубликовано в социальных сетях издания.

57-летняя Поризкова снялась для обложки в прозрачном платье
Фото: СоцсетиСоцсети

На кадре Поризкова появилась в прозрачном розовом платье, под которое надела черные шорты. На руках у модели был модный аксессуар — черные перчатки.

Соцсети

Сообщается, что для обложки модели не делали макияж и укладку, так как она захотела выглядеть настоящей. Фотографом был Арсений Джабиев из России.

57-летняя модель снялась топлес на фоне океана

Сама Паулина в интервью высказалась о старении. Она отметила, что стареть изящно невозможно, поэтому призвала всех наслаждаться этим процессом. Сама она отметила, что с возрастом стала мудрее, умнее и спокойнее.

Ранее сообщалось, что Шейк "без бровей" появилась на обложке Vogue.

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