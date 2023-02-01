57-летняя Поризкова снялась для обложки в прозрачном платье

57-летняя модель Паулина Поризкова появилась на обложке скандинавского журнала Vogue. Фото опубликовано в социальных сетях издания.

Фото: Соцсети Соцсети

На кадре Поризкова появилась в прозрачном розовом платье, под которое надела черные шорты. На руках у модели был модный аксессуар — черные перчатки.

Соцсети

Сообщается, что для обложки модели не делали макияж и укладку, так как она захотела выглядеть настоящей. Фотографом был Арсений Джабиев из России.