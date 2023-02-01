Сафронов отравился европейской едой и восхвалил отечественные продукты

«Знаете, мы все привыкли, что у нас в России есть Сергей Данкверт (глава Россельхознадзора), который следит за качеством отечественных продуктов. И я даже представить себе не мог, что все хваленые европейские стандарты качества могли быть потеряны за эти годы», — заявил Никас Сафронов изданию StarHit. Он уверен, что российские продукты питания проходят жесткий контроль качества, прежде чем попасть на полки магазинов.