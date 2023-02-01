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52 минуты назад

Никас Сафронов отравился европейской едой и восхвалил отечественные продукты

Ura.Ru

Российский художник Никас Сафронов после госпитализации из-за отравления европейской едой восхвалил отечественные продукты. По его словам, российская еда проходит жесткий контроль, в отличие от зарубежной.

Сафронов отравился европейской едой и восхвалил отечественные продукты
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Знаете, мы все привыкли, что у нас в России есть Сергей Данкверт (глава Россельхознадзора), который следит за качеством отечественных продуктов. И я даже представить себе не мог, что все хваленые европейские стандарты качества могли быть потеряны за эти годы», — заявил Никас Сафронов изданию StarHit. Он уверен, что российские продукты питания проходят жесткий контроль качества, прежде чем попасть на полки магазинов.

Художник отметил, что лучше, когда продукты «со своей грядки». По его словам, нужно выбирать проверенного отечественного производителя. «Поэтому, наверное, не так плохо, что импортные продукты стали пропадать с полок», — заключил художник.

Ранее стало известно, что Никас Сафронов был госпитализирован с сильным отравлением. Актер Николай Денисов заявил, что причиной отравления стали итальянские вяленые помидоры. После трапезы художника начало тошнить и появился озноб, передает MK.RU.

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