Лепс нелестно высказался о своем творчестве

По словам музыканта, почти все песни в его репертуаре были куплены у талантливых авторов. Об этом он рассказал в эфире шоу «Квартирник у Маргулиса» на канале НТВ.

«Я написал в своей жизни 10-12 произведений, но они не заслуживают такого большого внимания и к музыке отношение имеют весьма посредственное», — отметил артист.

Также исполнитель заявил, что у него не всегда хорошо получается выступать на сцене. Однако Лепс не отчаивается, поскольку считает, что в этом нет ничего страшного. Важно всегда стремиться к лучшему, добавил он.