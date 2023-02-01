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2 часа назад

Григорий Лепс нелестно высказался о своем творчестве

Слово и Дело

Певец, музыкант, композитор и продюсер Григорий Лепс нелестно прокомментировал свое творчество, отметив, что написанные им песни «не заслуживают большого внимания».

Лепс нелестно высказался о своем творчестве
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам музыканта, почти все песни в его репертуаре были куплены у талантливых авторов. Об этом он рассказал в эфире шоу «Квартирник у Маргулиса» на канале НТВ.

«Я написал в своей жизни 10-12 произведений, но они не заслуживают такого большого внимания и к музыке отношение имеют весьма посредственное», — отметил артист.

Также исполнитель заявил, что у него не всегда хорошо получается выступать на сцене. Однако Лепс не отчаивается, поскольку считает, что в этом нет ничего страшного. Важно всегда стремиться к лучшему, добавил он.

Звёзды,Григорий Лепс,
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