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7 минут назад

Алика Смехова вышла в свет с молодым возлюбленным

Мария Каткова

Советская и российская актриса Алика Смехова пришла на премьеру фильма "Раневская" с молодым возлюбленным. На мероприятии она позировала вместе с ним для фотографов.

Алика Смехова вышла в свет с молодым возлюбленным
Фото: Кадр из сериала "Гранд"Кадр из сериала "Гранд"

Премьера состоялась 30 января в театре имени Моссовета. На кадрах Смехова позирует в голубом свитере и в джинсах в тон, образ дополнил яркий макияж с красной помадой. Рядом с ней был ее возлюбленный, актер театра Игорь Скрипко.

Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

О возлюбленном Смеховой известно, что он работает в театре "У Никитских ворот" и снимается в отечественных фильмах и сериалах. Ему 31 год, он никогда не был женат, но был замечен в отношениях с Еленой Задорновой, дочерью известного юмориста.

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Ранее сообщалось, что молодой любовник позвал 76-летнюю Шер замуж.

Звёзды,Игорь Скрипко,Алика Смехова,Театра им. Моссовета,
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