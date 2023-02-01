Алика Смехова вышла в свет с молодым возлюбленным

Советская и российская актриса Алика Смехова пришла на премьеру фильма "Раневская" с молодым возлюбленным. На мероприятии она позировала вместе с ним для фотографов.

Фото: Кадр из сериала "Гранд" Кадр из сериала "Гранд"

Премьера состоялась 30 января в театре имени Моссовета. На кадрах Смехова позирует в голубом свитере и в джинсах в тон, образ дополнил яркий макияж с красной помадой. Рядом с ней был ее возлюбленный, актер театра Игорь Скрипко.

Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

О возлюбленном Смеховой известно, что он работает в театре "У Никитских ворот" и снимается в отечественных фильмах и сериалах. Ему 31 год, он никогда не был женат, но был замечен в отношениях с Еленой Задорновой, дочерью известного юмориста.