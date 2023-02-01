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2 часа назад

Эмили Ратаковски заявила, что хранит помолвочное кольцо после развода

Газета.Ru

Модель Эмили Ратаковски заявила, что продолжает хранить помолвочное кольцо после развода. Об этом сообщает Daily Mail.

Ратаковски заявила, что хранит помолвочное кольцо после развода
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В последнем выпуске подкаста «High Low with EmRata» Эмили Ратаковски обмолвилась, что кольцо, которым Себастьян Бер-Макклард делал ей предложение руки и сердца, «все еще с ней». Украшение, изготовленное из желтого золота с двумя бриллиантами — двухкаратным огранки «принцесса» и трехкаратным грушевидной огранки — стоит больше $50 тыс.

В июле 2022 года Эмили Ратаковски развелась с Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. Причиной для расторжения брака стали измены мужчины.

Впоследствии модель заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре, однако ни с одним из них у нее не получилось построить серьезные отношения.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Эмили Ратаковски назвала виновных в своих неудачах в личной жизни.

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