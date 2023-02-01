Ратаковски заявила, что хранит помолвочное кольцо после развода

Модель Эмили Ратаковски заявила, что продолжает хранить помолвочное кольцо после развода. Об этом сообщает Daily Mail.

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В последнем выпуске подкаста «High Low with EmRata» Эмили Ратаковски обмолвилась, что кольцо, которым Себастьян Бер-Макклард делал ей предложение руки и сердца, «все еще с ней». Украшение, изготовленное из желтого золота с двумя бриллиантами — двухкаратным огранки «принцесса» и трехкаратным грушевидной огранки — стоит больше $50 тыс.

В июле 2022 года Эмили Ратаковски развелась с Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. Причиной для расторжения брака стали измены мужчины.

Впоследствии модель заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре, однако ни с одним из них у нее не получилось построить серьезные отношения.