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2 часа назад

Памела Андерсон вспомнила «резвую ночь» в посольстве с Джулианом Ассанжем

Lenta.ru

Модель и актриса Памела Андерсон вспомнила «резвую ночь» в посольстве Эквадора в Великобритании, которую она провела с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем. Об этом пишет Daily Mail.

Андерсон вспомнила «резвую ночь» в посольстве с Ассанжем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В своих мемуарах «Любовь к Памеле» актриса подробно описывает свою дружбу с Ассанжем, который сейчас находится в тюрьме Белмарш в Лондоне, борясь с решением об экстрадиции в США. Так, во время его семилетнего пербывания в посольстве Эквадора Андерсон была постоянным гостем Ассанжа.

В книге она вспоминает об одном вечере, который они провели вместе. По словам актрисы, они пили мексиканский алкогольный напиток мескаль, после чего провели «немного резвую, веселую, пьяную ночь вместе». При этом Андерсон не поделилась какими-либо другими подробностями.

Ранее Андерсон рассказала, что ее самый чувственный опыт пришелся на танцы с 80-летним мужчиной. Актриса поделилась, что задыхалась, танцуя с ним, называя это самым «чувственным опытом, который у нее когда-либо был».

Звёзды,Памела Андерсон,Wikileaks,
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