Оззи Осборн отказался от европейского тура

«Я никогда не мог представить, что мои дни в турне закончатся таким образом. Моя команда в настоящее время пытается придумать, где я смог бы выступать без необходимости переездов из города в города и из страны в страну», – заключил рокер, добавив, что билет можно сдать и вернуть деньги.