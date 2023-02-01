Летучая рассказала, сколько раз в неделю она занимается сексом

Рубрика «Вопрос-ответ» в аккаунте запрещенной сети телеведущей Елены Летучей больше напоминает фан-клуб: подписчики восхищаются ее неземной красотой, а она их любезно благодарит. Но вопросы и ответы на них тоже встречаются, что уж там. Например, вчера у Елены поинтересовались, сколько раз в неделю она занимается сексом. Уж не знаем, зачем людям такая информация, но на всякий случай публикуем ответ — вдруг это массовый интерес?

Фото: Super.ru Super.ru

В общем, конкретных цифр телеведущая называть не стала, а ответила картинкой, на которой из ладони сыпется песок. То есть бесчисленное количество раз. Ну то есть буквально дни и ночи напролет. Когда только телеведущая все успевает? Кстати, в скором времени она грозится представить новые проекты со своим участием. Какие — пока, разумеется, секрет.

К слову, о красоте. В телеграм-канале 43-летней телеведущей мы обнаружили некоторые секреты, которые помогают ей оставаться в столь потрясающей форме. Елена против изнурительных диет и тем более голодовок и за правильный подход и качественное питание. Вот что Елена исключила из своего рациона. Результаты налицо, вернее на лице и теле.

1. Сахара, подсластители, мёд, сладкие напитки и соки, заменители сахара.

2. Алкоголь.

3. Уксусы, маринады, острые приправы, включая хрен и горчицу фабричного изготовления.

4. Готовые заправки для салатов и соевый соус.

5. Фрукты, сухофрукты и ягоды, кроме клюквы, брусники, облепихи, красной смородины, лимона, лайма.

6. Плесневые сыры, грибы, дрожжи пекарские и пивные.

7. Хлебобулочные изделия и любую выпечку.

Ну и о важных правилах, которые Летучая неукоснительно соблюдает. Между приёмами пищи — строго 4 часа, никаких перекусов! Последняя трапеза за день — в 19:00. До 18:00 — большой объём выпитой жидкости, не менее 8–10 стаканов воды в день. Разгрузочные дни (то есть отказ от ужина) — по возможности 2–3 раза в неделю.