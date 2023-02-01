Модель plus-size появилась на публике в платье без белья

Эшли Грэм вышла в свет в платье-макси с глубоким декольте. Наряд предоставил бренд Lanvin. Образ модель дополнила сумкой прямоугольной формы и открытыми босоножками. Ей сделали укладку с легкими волнами и нюдовый макияж.

Год назад, в январе 2022 года, Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года. Модель регулярно публикует «честные» фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она столкнулась с облысением и растяжками на теле.