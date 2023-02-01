Модель plus-size появилась на публике в платье без белья

Модель plus-size Эшли Грэм появилась на светском мероприятии в вечернем наряде. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Эшли Грэм вышла в свет в платье-макси с глубоким декольте. Наряд предоставил бренд Lanvin. Образ модель дополнила сумкой прямоугольной формы и открытыми босоножками. Ей сделали укладку с легкими волнами и нюдовый макияж.
«Я люблю тебя, Lanvin. Особенно, когда мне не нужно носить бюстгальтер», — написала Эшли Грэм.
В комментариях поклонники написали: «Красивая женщина», «Фигура просто бомба», «Выглядите изумительно».
Год назад, в январе 2022 года, Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года. Модель регулярно публикует «честные» фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она столкнулась с облысением и растяжками на теле.
Ранее сообщалось, что модель plus-size Эшли Грэм выложила новое фото в купальнике.