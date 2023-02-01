Кравец заявила, что Калашникова шантажировала ее

По словам Кравец, на съемках одного из шоу к ней подошли «какой-то мужик» и Калашникова в тот момент, когда охранника не было рядом. Как заявила певица, коллега вместе с мужчиной начали ее «зажимать». В итоге, Калашникова отняла у нее телефон и начала шантажировать Кравец, чтобы та удалила определенную фотографию.