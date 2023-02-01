Кравец заявила, что Калашникова шантажировала ее

Певица Алена Кравец рассказала в беседе с mk.ru о шантаже коллеги Анны Калашниковой.
По словам Кравец, на съемках одного из шоу к ней подошли «какой-то мужик» и Калашникова в тот момент, когда охранника не было рядом. Как заявила певица, коллега вместе с мужчиной начали ее «зажимать». В итоге, Калашникова отняла у нее телефон и начала шантажировать Кравец, чтобы та удалила определенную фотографию.
На фото, которое требовала удалить Калашникова, была изображена сама музыкантка в некрасивой позе. Кравец опубликовала снимок намерено, так как ранее, по ее словам, коллега подложила ей заряженный вредоносной энергией предмет — подклад.
«В итоге я закрылась в туалете, позвонила мужу, и он на громкой связи сказал ей пару ласковых», — поделилась певица.
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