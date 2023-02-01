Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Певица Алена Кравец заявила, что Анна Калашникова шантажировала ее

Газета.Ru

Певица Алена Кравец рассказала в беседе с mk.ru о шантаже коллеги Анны Калашниковой.

Кравец заявила, что Калашникова шантажировала ее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Кравец, на съемках одного из шоу к ней подошли «какой-то мужик» и Калашникова в тот момент, когда охранника не было рядом. Как заявила певица, коллега вместе с мужчиной начали ее «зажимать». В итоге, Калашникова отняла у нее телефон и начала шантажировать Кравец, чтобы та удалила определенную фотографию.

На фото, которое требовала удалить Калашникова, была изображена сама музыкантка в некрасивой позе. Кравец опубликовала снимок намерено, так как ранее, по ее словам, коллега подложила ей заряженный вредоносной энергией предмет — подклад.

«В итоге я закрылась в туалете, позвонила мужу, и он на громкой связи сказал ей пару ласковых», — поделилась певица.

Ранее Кравец заявила о желании купить усадьбу Инны Чуриковой.

Звёзды,Алена Кравец,Анна Калашникова,Инна Чурикова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители