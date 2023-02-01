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2 часа назад

Певица Азиза рассказала, какую операцию сделает перед венчанием

Слово и Делоиещё 1

Певица Азиза готовится к церемонии венчания. Она рассказала, какую операцию сделает перед церемонией.

Азиза рассказала, какую операцию сделает перед венчанием
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Азиза проведет ритуал со своим избранником, ресторатором из Италии Александро Лортэ. Артистка планирует совершить церемонию весной, а пока продумывает детали, в частности наряд. Звезда призналась, что хочет воздушное платье с подсветкой. Певица готова также обратиться к пластическому хирургу, передает Пятый канал.

«Я хочу сделать блефаропластику на глазки. Я думаю, на мне быстро заживет», — заявила она о своих планах.

Артистка желает в этот день выглядеть хорошо. Сама она относится к венчанию как к серьезному шагу. Певица призналась, что лишь недавно поняла, что готова к нему.

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