Азиза рассказала, какую операцию сделает перед венчанием

Азиза проведет ритуал со своим избранником, ресторатором из Италии Александро Лортэ. Артистка планирует совершить церемонию весной, а пока продумывает детали, в частности наряд. Звезда призналась, что хочет воздушное платье с подсветкой. Певица готова также обратиться к пластическому хирургу, передает Пятый канал.

«Я хочу сделать блефаропластику на глазки. Я думаю, на мне быстро заживет», — заявила она о своих планах.

Артистка желает в этот день выглядеть хорошо. Сама она относится к венчанию как к серьезному шагу. Певица призналась, что лишь недавно поняла, что готова к нему.