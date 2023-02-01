Решетова назвала единственную причину выходить замуж без любви

«Смотря, что вам хочется в этой жизни. Если важно в первую очередь создать социальную ячейку, то можно и без любви», — подчеркнула Решетова.

Вместе с этим модель убеждена, что без любви в отношениях люди не будут по-настоящему счастливыми.

В 2014 году Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России», и в том же году она познакомилась с Тимати. 16 октября 2019 года у них родился сын, а спустя год, в сентябре 2020-го, пара объявила о расставании. Модель рассказывала в фильме-интервью «Мой монолог», что планировала всю жизнь быть вместе с отцом своего ребенка и не ожидала такого развития событий.