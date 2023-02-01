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2 часа назад

Айза-Лилуна Ай откровенно рассказала о тайных переписках с Гуфом и конфликте с его женой — эксклюзив Super

Super.ru

Увидев, какие дорогостоящие подарки дарит своей нынешней супруге Гуф, Айза не смогла сдержать эмоций. В своем Telegram-канале девушка опубликовала переписку с экс-возлюбленным и показала подписчикам, что рэпер почти никак материально не поддерживает их общего сына Сэма. В сообщениях она предлагала Алексею (настоящее имя Гуфа) пополам оплатить обучение мальчика, но он сослался на большое количество затрат.

Айза-Лилуна Ай откровенно рассказала о тайных переписках с Гуфом
Фото: Super.ruSuper.ru

Айза даже задумалась над тем, чтобы подать на алименты. Но в итоге решила, что со всем справится сама и даст своим детям все, что им нужно.

Super попросил Айзу прокомментировать ситуацию и ее отношения с бывшим мужем. Оказалось, что их нормальному общению препятствует нынешняя жена Гуфа Юлия.

По словам Айзы, Юлия Долматова пресекает любое общение Гуфа с матерью его ребенка, из-за чего им приходится тайно переписываться и созваниваться. Айзу сложившаяся ситуация, естественно, не устраивает. Как и то, что Гуф крайне мало внимания уделяет Сэму.

Айза также рассказала, что Гуф предлагал сыну приехать в Таиланд, где он в последнее время находится со своей семьей. При этом на время приезда поселить Сэма он собирался отдельно, на съемной квартире с их с Айзой общей подругой. Сын ехать не захотел, а сам Гуф навестить его не может. «Тут не Таиланд! Тут нет его любимых веществ», — объяснила Айза.

Звёзды,Гуф,
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