Айза-Лилуна Ай откровенно рассказала о тайных переписках с Гуфом

Увидев, какие дорогостоящие подарки дарит своей нынешней супруге Гуф, Айза не смогла сдержать эмоций. В своем Telegram-канале девушка опубликовала переписку с экс-возлюбленным и показала подписчикам, что рэпер почти никак материально не поддерживает их общего сына Сэма. В сообщениях она предлагала Алексею (настоящее имя Гуфа) пополам оплатить обучение мальчика, но он сослался на большое количество затрат.
Айза даже задумалась над тем, чтобы подать на алименты. Но в итоге решила, что со всем справится сама и даст своим детям все, что им нужно.
Super попросил Айзу прокомментировать ситуацию и ее отношения с бывшим мужем. Оказалось, что их нормальному общению препятствует нынешняя жена Гуфа Юлия.
По словам Айзы, Юлия Долматова пресекает любое общение Гуфа с матерью его ребенка, из-за чего им приходится тайно переписываться и созваниваться. Айзу сложившаяся ситуация, естественно, не устраивает. Как и то, что Гуф крайне мало внимания уделяет Сэму.
Айза также рассказала, что Гуф предлагал сыну приехать в Таиланд, где он в последнее время находится со своей семьей. При этом на время приезда поселить Сэма он собирался отдельно, на съемной квартире с их с Айзой общей подругой. Сын ехать не захотел, а сам Гуф навестить его не может. «Тут не Таиланд! Тут нет его любимых веществ», — объяснила Айза.