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48 минут назад

Певица Слава призналась, что беременная дочь продолжает учиться в университете

Газета.Ru

Певица Слава призналась в беседе с teleprogramma.pro, что ее беременная дочь Александра Морозова продолжает обучение в ВУЗе.

Певица Слава сделала признание о беременной дочери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Морозова учится на бюджетном отделении в магистратуре РУДН. Слава отметила, что девушка пока не брала никаких академических отпусков. Более того, дочь звезды уже проходит сессию.

Артистка добавила, что все члены семьи планируют помогать молодой паре с малышом.

«И у меня большая семья, и у Андрея (муж Морозовой — Андрей Дедов) большая семья. Все будем помогать. И у нас есть няня любимая, с которой мы давно работаем, тем более моя Антонина уже выросла. Когда няня узнала, что у Саши будет малышка, то с удовольствием вызвалась помогать», — поделилась певица.

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