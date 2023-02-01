Певица Слава сделала признание о беременной дочери

«И у меня большая семья, и у Андрея (муж Морозовой — Андрей Дедов) большая семья. Все будем помогать. И у нас есть няня любимая, с которой мы давно работаем, тем более моя Антонина уже выросла. Когда няня узнала, что у Саши будет малышка, то с удовольствием вызвалась помогать», — поделилась певица.