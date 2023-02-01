Певица Слава сделала признание о беременной дочери

Певица Слава призналась в беседе с teleprogramma.pro, что ее беременная дочь Александра Морозова продолжает обучение в ВУЗе.
Морозова учится на бюджетном отделении в магистратуре РУДН. Слава отметила, что девушка пока не брала никаких академических отпусков. Более того, дочь звезды уже проходит сессию.
Артистка добавила, что все члены семьи планируют помогать молодой паре с малышом.
«И у меня большая семья, и у Андрея (муж Морозовой — Андрей Дедов) большая семья. Все будем помогать. И у нас есть няня любимая, с которой мы давно работаем, тем более моя Антонина уже выросла. Когда няня узнала, что у Саши будет малышка, то с удовольствием вызвалась помогать», — поделилась певица.