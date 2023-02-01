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51 минуту назад

Тимати поделился пугающими кадрами своих падений во время серфинга

Super.ru

Уже несколько недель рэпер наслаждается отдыхом на берегу океана. Солнце, волны, красавица Валентина Иванова и доска для серфинга — вот и все, что, кажется, нужно Тимуру для полного счастья! Ну и, конечно же, его дети. Судя по постам в Сети, его сын Ратмир, дочь Алиса и мама Симона наслаждаются отдыхом вместе с ним. Тимати явно старается уделять время любимым, но и про хобби не забывает, регулярно отправляясь на морские просторы. И если наследников рэпер только приучает к серфингу, то сам уже смело может похвастаться профессионализмом в этом деле.

Тимати поделился пугающими кадрами падений во время серфинга
Фото: Super.ruSuper.ru

Правда, любой навык дается нелегко — нужно пройти через огонь и... в данном случае постараться не утонуть в воде! Тимур уж точно знает об этом не понаслышке: в личном блоге рэпер поделился экстремальным видео, на котором запечатлены моменты его серфингистских провалов. У нас во время просмотра этих кадров дух захватывает — от красоты стихии и отважности Тимура, конечно!

«Иногда, чтобы подняться на уровень выше, надо сначала как следует поесть д****а», — сопроводил пост мотивационной цитатой Тимати.

Мы, правда, думаем, что тут больше подходит «как следует наглотаться воды». Но Тимуру виднее! В любом случае очень рады, что, несмотря на опасные ситуации, исполнитель жив и здоров.

К слову, пока рэпер покорял одну волну за другой, на берегу его наверняка с нетерпением поджидала Валентина. Девушка все это время находилась в отпуске вместе с возлюбленным и его родными.

Звёзды,Тимати,Валентин Иванов,
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