Тимати поделился пугающими кадрами падений во время серфинга

Уже несколько недель рэпер наслаждается отдыхом на берегу океана. Солнце, волны, красавица Валентина Иванова и доска для серфинга — вот и все, что, кажется, нужно Тимуру для полного счастья! Ну и, конечно же, его дети. Судя по постам в Сети, его сын Ратмир, дочь Алиса и мама Симона наслаждаются отдыхом вместе с ним. Тимати явно старается уделять время любимым, но и про хобби не забывает, регулярно отправляясь на морские просторы. И если наследников рэпер только приучает к серфингу, то сам уже смело может похвастаться профессионализмом в этом деле.

Фото: Super.ru Super.ru

Правда, любой навык дается нелегко — нужно пройти через огонь и... в данном случае постараться не утонуть в воде! Тимур уж точно знает об этом не понаслышке: в личном блоге рэпер поделился экстремальным видео, на котором запечатлены моменты его серфингистских провалов. У нас во время просмотра этих кадров дух захватывает — от красоты стихии и отважности Тимура, конечно!

«Иногда, чтобы подняться на уровень выше, надо сначала как следует поесть д****а», — сопроводил пост мотивационной цитатой Тимати.

Мы, правда, думаем, что тут больше подходит «как следует наглотаться воды». Но Тимуру виднее! В любом случае очень рады, что, несмотря на опасные ситуации, исполнитель жив и здоров.