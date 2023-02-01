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32 минуты назад

Похудевшая на 30 килограммов телеведущая раскрыла способ избежать срывов

Lenta.ruиещё 1

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, похудевшая примерно на 30 килограммов, раскрыла способ избежать срывов в питании. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она предостерегла желающих потерять вес от жестких ограничений в питании.

Анфиса Чехова раскрыла способ избежать срывов при похудении
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

«Надо прекращать держать себя на цепи! Дрессировать, мучить, принуждать, заставлять, ущемлять!» — посоветовала ведущая, отвечая на вопрос одной из подписчиц.

По мнению Чеховой, человек, который придерживается строгих ограничений в питании, непременно сорвется, когда у него возникнет такая возможность.

Звёзды,Анфиса Чехова,
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