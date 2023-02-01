Анфиса Чехова раскрыла способ избежать срывов при похудении

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, похудевшая примерно на 30 килограммов, раскрыла способ избежать срывов в питании. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она предостерегла желающих потерять вес от жестких ограничений в питании.