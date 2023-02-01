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15 минут назад

Актриса Женя Малахова призналась, что старается быть «суровой» с сыном

Газета.Ru

Актриса Женя Малахова рассказала в беседе с mk.ru, как воспитывает первенца.

Женя Малахова призналась, что старается быть «суровой» с сыном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Малаховой, так как она по натуре «суровый» человек, она старается также себя вести с сыном. Однако малыш вызывает у артистки «только улыбку». Девушка призналась, что ей часто приходится «включать актрису» и изображать злобу, когда ругается на малыша.

Малахова призналась, что сейчас старается перевести ребенка на «нормальную человеческую» пищу, однако тот противится.

«Оплевал всю меня и всю кухню. Но на самом деле я считаю, что дети нас проламывают и смотрят, как и кто победит. В этом смысле тактично, аккуратно, но я расставляю правильные границы», — поделилась актриса.

Звёзды,Женя Малахова,
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