Жена Петросяна рассказала, что страдает от неизлечимой болезни

«Поэтому давайте все-таки уважать друг друга я не вчера спустилась с горы и не надо заваливать мой директ, пожалуйста, этими советами, думая, что я справлюсь. За внимание всем спасибо и огромное спасибо тем, кто не поучает, не наставляет, а просто желает скорейшего выздоровления», — заключила Брухунова.