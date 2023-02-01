Жена Петросяна рассказала, что страдает от неизлечимой болезни

Супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что страдает от аллергии.
Супруга комика не стала делиться подробностями болезни. По словам Брухуновой, недуг появился у нее в три года. После заявления жены артиста некоторые подписчики стали советовать ей, как излечиться от аллергии. Женщина попросила избавить ее от непрошеных советов. Она уточнила, что уже давно борется с недугом, испробовала многое и ходила к различным врачам.
«Поэтому давайте все-таки уважать друг друга я не вчера спустилась с горы и не надо заваливать мой директ, пожалуйста, этими советами, думая, что я справлюсь. За внимание всем спасибо и огромное спасибо тем, кто не поучает, не наставляет, а просто желает скорейшего выздоровления», — заключила Брухунова.