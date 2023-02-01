Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
38 минут назад

Жена Петросяна рассказала, что страдает от аллергии с 3-х лет

Газета.Ru

Супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что страдает от аллергии.

Жена Петросяна рассказала, что страдает от неизлечимой болезни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Супруга комика не стала делиться подробностями болезни. По словам Брухуновой, недуг появился у нее в три года. После заявления жены артиста некоторые подписчики стали советовать ей, как излечиться от аллергии. Женщина попросила избавить ее от непрошеных советов. Она уточнила, что уже давно борется с недугом, испробовала многое и ходила к различным врачам.

«Поэтому давайте все-таки уважать друг друга я не вчера спустилась с горы и не надо заваливать мой директ, пожалуйста, этими советами, думая, что я справлюсь. За внимание всем спасибо и огромное спасибо тем, кто не поучает, не наставляет, а просто желает скорейшего выздоровления», — заключила Брухунова.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители