Топ-5 громких секс-скандалов последних лет с участием звезд

В светской хронике можно найти огромное множество секс-скандалов, жертвами которых становились как российские знаменитости, так и звезды Голливуда. Актриса Елена Проклова, рассказавшая о том, что на заре своей карьеры к ней, тогда еще 15-летней девочке, домогался знаменитый актер, открыла шкатулку Пандоры. Вслед за теледивой и другие артисты начали откровенничать, при каких обстоятельствах им пришлось пережить подобные инциденты. «Вечерняя Москва» собрала самые громкие секс-скандалы за последние годы, ставшие достоянием общественности.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Елена Проклова

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Впервые фанаты советской и российской актрисы, заслуженной артистки РСФСР Елены Прокловой услышали ее трагическую историю в 2021 году. Она призналась в эфире шоу «Секрет на миллион», что неприятный случай произошел с ней в 15 лет во время съемок фильма, который принес ей известность — «Снежная королева» режиссера Геннадия Казанского. Только в возрасте 67 лет Проклова решилась рассказать о том, что с ней случилось в подростковом возрасте.

Знаменитость призналась, что к ней домогался известный актер, а потом еще преследовал около двух лет. По словам Прокловой, этот мужчина принуждал ее к интиму, избивал и устроил скандал, узнав, что она решила выйти замуж за другого. У обидчика Елены была семья — жена и дети, а также всесоюзное признание.

В тот период за актрисой ухаживал Олег Табаков, и многие не поддержали попытку Прокловой рассказать о случившемся, усомнившись в истинности ее слов.

Константин Меладзе

О пережитых домогательствах рассказала и экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник. По ее словам, к ней проявлял интерес продюсер Константин Меладзе. Она призналась, что автор знаменитых песен о любви писал ей грубые сообщения, заставлял ее сидеть на коленях и прикасался к ней. До этого о сомнительных предложениях от Константина Меладзе рассказывала и певица Ани Лорак. Она заявила, что могла бы получить известность гораздо раньше, если бы согласилась на предложение продюсера. К несчастью Меладзе, Лорак отказалась. Уточнять, какого рода условия ей предлагали, она не стала.

Миллер-похититель

В 2022 году знаменитому актеру Эзре Миллеру выдвинуты серьезные обвинения. Его обвинили в том, что на протяжении нескольких лет он якобы развращал девочку-подростка. Родители индейской активистки из резервации Стэндинг-Рок по имени Токата убеждены, что артист разрушил жизнь их дочери. Токата познакомилась с Эзрой, когда ей было 12 лет, а ему — 23. И Миллер, по их мнению, на протяжении многих лет снабжал свою поклонницу алкоголем и наркотическими веществами. Девушка впоследствии бросила школу и переехала к актеру, который отобрал у нее все документы и буквально сделал ее своей рабыней. Со слов родителей девушки, актер не только домогался к их дочери, но и неоднократно поколачивал ее.

Неугомонный Сэвидж

Еще одного западного артиста обвинили в сексуальных домогательствах. Обвинения подобного характера на сей раз посыпались на голову 46-летнего американского актера и режиссера, звезду сериала «Чудесные годы» Фреда Сэвиджа. В мае прошлого года стало известно, что артист был уволен из съемочной группы продолжения шоу «Чудесные годы». Студия Disney, которая продюсировала шоу, поведала, что Сэвиджа пришлось устранить в связи с неподобающим поведением.

Позже шесть женщин, сотрудничавших с актером в разное время, признались, что стали жертвами домогательств и унижений со стороны знаменитости.

Звезда «Уэнсдэй»

Сразу несколько девушек обвинили канадского актера Перси Хайнса Уайта, который сыграл Ксавье Торпа в телесериале «Уэнсдэй», в сексуальном насилии. Началось все с поста в Twitter от пользовательницы с ником @milkievich. Она сообщила, что Уайт, когда ему было 20 лет, устраивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся им девушек и переспать с ними. По ее словам, актер якобы напал на нее на одном из таких вечеров, когда она была пьяна. По словам «жертвы», Уайт все время оказывал на нее давление и нападал на ее подруг. А после выкладывал в Сеть фото с обнаженными девушками без их согласия.