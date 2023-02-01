Татьяна Лютаева рассказала, как общается с бывшими мужьями

Она отметила, что не может не дружить с ними, так как рожала от них детей.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Актриса Татьяна Лютаева рассказала, что дружит со всеми своими бывшими мужьями. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Московский комсомолец».

Татьяна Лютаева была замужем трижды. Не так давно она разорвала свой гражданский брак с оператором Дмитрием Мишиным. По словам актрисы, причиной разрыва стало слишком долгое ожидание от него официального предложения.

При этом она отметила, что со всеми своими бывшими мужьями поддерживает дружеские взаимоотношения. Она отметила, что рожала ото всех детей, поэтому не может не дружить с ними.